Sondaggio Supermedia, botto-FdI: sale dello 0,6% in una settimana

Nuovo balzo per Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni registra l'ennesimo "più" in un sondaggio. Stando alla Supermedia Youtrend/Agi, FdI raggiunge il 30,1 per cento con un aumento dello 0,6. La media ponderata delle rilevazioni nazionali, che include sondaggi realizzati dal 25 aprile al 7 maggio, vede migliorare anche i dem. Il Partito democratico si piazza al 22,1 per cento, con un +0,3. E ancora, terzo posto per il Movimento 5 Stelle che scivola all'11,8 (-0,7). Piccola flessione per Forza Italia 9,2 (-0,4), mentre la Lega rimane stabile all'8,7 per cento.

Tra i partiti più piccoli, spuntano Verdi/Sinistra 6,2 (-0,1), Azione 3,3 (-0,1), Italia Viva 2,6 (+0,3), +Europa 1,7 (-0,2) e Noi Moderati 1,0 (=). I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 1 maggio), Euromedia (30 aprile), SWG (28 aprile e 5 maggio) e Tecnè (25 aprile e 2 maggio). Questi ultimi si sono espressi anche sulle coalizioni. Risultato? Il centrosinistra non va oltre il 30,0 per cento, perdendo lo -0,1, i Cinque Stelle - come detto prima - si fermano all'11,8 (-0,7), il Terzo Polo 5,9 (+0,2) e il centrodestra cresce ancora. Le forze al governo ottengono il 48,9 (+0,2).