Inter-Barcellona spacca lo share: cifre mai viste

Picco negli ultimi minuti dei tempi supplementari: 8.841.000 spettatori medi complessivi col 49% di share. Successo anche per i social di Sky Sport: 2,7 milioni le interazioni totali con ben 26,6 milioni di video views totali. Per quanto riguarda Tv8, il boom della partita ha portato il canale al miglior risultato di sempre in all day, col 10.1% di share. Al di là dei dati, ciò che è apparso ancor più bello è stato lo show offerto che ha riportato il calcio a quell’immagine di epicità che ultimamente, per varie polemiche, si era un po’ perduta.