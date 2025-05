Sfregio agli ebrei, rissa Boldrini-Fiano: caos nel Pd

"Mi lascia molto perplessa la tua scelta di una polemica pubblica, dati i rapporti e considerato che mai, da parte mia, c'è stato un atteggiamento simile nei tuoi confronti nonostante spesso non abbia condiviso le tue posizioni su quanto accade a Gaza e in Cisgiordania". Laura Boldrini ha scritto una lettera aperta, condivisa su Facebook, al collega dem Emanuele Fiano che, pubblicamente, si è detto contrario alla visita dell'ex presidente della Camera a Nives Monda, titolare della Taverna A Santa Chiara a Napoli. La ristoratrice è finita nella bufera dopo essere stata accusata di aver cacciato dei clienti israeliani dal suo locale per differenza di vedute su quanto sta accadendo in Medio Oriente.

"Sono andata a trovare Nives Monda per esprimerle la mia solidarietà per la violenta gogna che l'ha travolta dopo la diffusione del video girato dai due turisti israeliani dal quale non traspare affatto che lei li abbia attaccati in quanto israeliani o perché di religione ebraica, ma in quanto negazionisti della barbarie che si sta consumando a Gaza per mano del governo israeliano di Benjamin Netanyahu - ha spiegato la Boldrini -. Tant'è che la coppia aveva già consumato il suo pasto quando è stato girato il video. Sono stati invitati, con i toni accesi dello scontro in corso, a lasciare il locale pur senza pagare".