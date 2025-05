Fuori dal Coro, il dramma di Vincenzo: ladri in casa, vita rovinata

"Mia moglie è in camera con mia figlia, sente un primo rumore su una porta finestra di un terrazzo, in prima battuta non ci fa caso, al secondo rumore un po' più forte, tira su gli oscuranti e vede tre incappucciati dietro la porta finestra che si abbassano": Vincenzo lo ha raccontato nello studio di Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, parlando di un tentativo di furto nella sua casa. Un tentativo che, seppur non riuscito, ha comunque lasciato degli strascichi.

L'uomo, poi, ha spiegato che sua moglie lo ha chiamato urlando: "Enzo, ci sono i ladri fuori dalle finestre". "Io vado al piano di sopra, inserisco l'allarme, lo faccio scattare, apro una finestra, urlo 'al ladro al ladro' e loro scappano", ha proseguito Vincenzo.