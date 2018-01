Dimenticatelo, il 40%. Quello era buono con l'Italicum, che prevedeva un premio di maggioranza alla lista che avesse toccato sulla soglia. Ma con il Rosatellum potrebbe bastare meno, per portarsi a casa la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera. A dirlo sono due autorevoli esperti citati dal quotidiano La Repubblica: Salvatore Vassallo, che è ordinario di Scienza della Politica all'Università di Bologna, e Antonio Noto, direttore del'omonimo istituto demoscopico.

Entrambi concordano sul fatto che per avere la maggioranza assoluta dei seggi possa bastare vincere le elezioni col 37-38% dei voti. E che dunque il centrodestra, se si votasse oggi, andrebbe con buone probabilità al governo del Paese, visto che molti sondaggi lo danno al 37% rispetto al 27% circa del Pd e del Movimento 5 Stelle.

"Laddove si dovesse creare un orientamento abbastanza chiaro dell' elettorato a favore di uno dei tre poli, e cioè se uno dei tre competitori arrivasse al 37-38% dei voti, distanziando di circa 9-10 punti percentuali su base nazionale il secondo, è piuttosto probabile che ottenga la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Alla Camera, ad esempio, la quota proporzionale rappresenta il 63% dei seggi. E se uno prende il 37-38% nel proporzionale, ossia circa 151-156 seggi, è probabile che si aggiudichi circa il 70% dei seggi conquistabili nell' uninominale, pari appunto a 161». Il totale deve essere almeno 316, ovvero la maggioranza assoluta" dice Vassallo a La Repubblica.

E Noto: "l' attuale legge non dà vantaggi a chi arriva al 40%. Secondo le nostre stime basta il 37-38% per vincere anche in gran parte dei collegi uninominali, almeno nel 60%. Ci sono quindi buone probabilità che una coalizione possa avere la maggioranza assoluta. In ogni caso le variabili sono tante, la campagna elettorale sarà determinante".