Aryna Sabalenka, rissa col tifoso a Roma: finisce a insulti

Se Lorenzo Musetti ha il vizio di bestemmiare, ma in fondo lo fa con sé stesso durante i momenti di tensione di una partita, Aryna Sabalenka è andata ben oltre il consentito agli Internazionali d’Italia, torneo dal quale è stata estromessa dopo la sconfitta nei quarti di finale contro la cinese Zheng, più brava di lei in due set (6-4; 6-2).

Nonostante le vittorie contro Kenin e Kostyuk fossero state non semplici da ottenere, il ko è arrivato a sorpresa per quella che è, ad oggi, la numero uno del tennis femminile. E sicuramente tra le favorite di questo torneo italiano, benché la terra rossa non sia esattamente la sua superficie preferita. Invece deve fare i saluti, al termine di una gara nervosa nella quale ha sbottato anche contro un tifoso sugli spalti. Al punto da beccarsi un’ammonizione per averlo zittito con un’espressione volgare.

La Zheng è stata un’avversaria molto ostica che, pur senza brillare, ha sfoderato una prestazione solida e approfittato del momento down della Sabalenka. Dopo aver perso il primo set, la bielorussa non è riuscita immediatamente a reagire e ha perso subito la battuta in avvio del secondo parziale. Al cambio campo il patatrack, un tifoso le urla in inglese: “Forza Aryna, gioca a tennis”. La Tigre non prende bene quest’incitamento e risponde per le rime: “Shut up and f*ck off…”. In italiano: “Sta zitto e vaffa…”.