Alvaro Vitali mollato dalla moglie: "Cos'è diventato oggi", parole pesanti

Lei 64 anni (nata nel 1961), 75 anni lui (nato nel 1950), un matrimonio iniziato nel 2006 dopo che i due si erano conosciuto nel 1998, in una sala di registrazione. Stefania sempre accanto ad Alvaro, agli eventi pubblici e nelle frequenti interviste in televisione per raccontare gioie e dolori della sua vita professionale e privata. Ora, però, basta così. "Mi sono stancata di essere trasparente - ha ammesso con grande schiettezza la cantautrice in una intervista a cuore aperto al settimanale Chi -, voglio pensare un po’ di più a me stessa, rivalutare Stefania. Ho dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro, sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Lo siamo stati i primi anni, poi lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio e, quindi, mi sono sempre sentita dieci passi indietro, nell’ombra. Anno dopo anno, sperando che le cose potessero cambiare, mi sono resa conto che siamo stati grandi colleghi, ma non è stato un marito, non riesce proprio a farlo". Parole esplicite e piuttosto pesanti.

Il rapporto sembrava in verità solido, con Vitali che aveva confessato al Corriere della Sera come fosse stata proprio la moglie a salvarlo dall'incubo depressione e dalla delusione per un mondo del cinema che sembrava averlo dimenticato. "Ci sono tanti personaggi, tante donne, ragazze, persone, signore che gli girano intorno - è lo sfogo della Corona -. Siamo sempre stati insieme alle cene, nel lavoro e, quindi, adesso che la gente lo vede solo nei locali, oppure quando fa lavori nei quali non sono coinvolta, tipo lo spot pubblicitario, il post di Tik Tok, circondato da altre ragazze, mi chiedono: 'Ma come mai tu non ci sei?'. Questo gli ha dato un senso di libertà e lui fa il galletto, il farfallino, con tutte queste ragazze che ora gli gironzolano intorno. Penso che si senta libero, è come se non vedesse l’ora anche lui di separarci, di non avere una persona così presente come sono stata io. Si sta montando la testa, perché ha molti impegni di lavoro da solo e, quindi, si è 'ringalluzzito' come si dice a Roma".

"La vita insieme ad Alvaro è stata molto complicata. Ero molto giovane e mi sono ritrovata già dopo due anni che vivevamo insieme ad affrontare una prima tragedia: un ictus che lo ha colpito e che poi si è risolto benissimo, anche se ha dato un forte impatto sulla sua vita matrimoniale e professionale - ricorda amara la sua ormai ex moglie -. L’ho sempre curato molto, è un po’ anche il mio carattere, e lui ha cominciato ad adagiarsi su questa mia predisposizione infermieristica. Poi ha avuto due infarti e, per concludere, è andato in dialisi e, da lì, ha cominciato a cambiare caratterialmente, a diventare molto burbero, nervoso e io ero quella che stava li ed ero bacchettata in continuazione, in modo molto pesante".