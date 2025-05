Lega, Silvia Sardone vice di Salvini: la rivoluzione è completa

Campionessa di preferenze, Silvia Sardone si affaccia alla politica con Silvio Berlusconi. Nel 2028 lascia Forza Italia per essere eletta all'europarlamento tra le fila della Lega l'anno seguente. Ha due figli con l’ex compagno Roberto Di Stefano, il sindaco di Sesto San Giovanni che nel 2017 ha conquistato la vecchia “roccaforte fossa”, e dal 2023 è sposata con Davide Caparini.

Silvia Sardone promossa a vice di Matteo Salvini. L'eurodeputata del Carroccio sarà infatti nominata dal Consiglio federale leghista come nuovo vice segretario della Lega. La prima donna a ricoprire questo incarico. La milanese affiancherà così Roberto Vannacci , anche lui designato nello stesso ruolo.

La nomina dell'ex forzista, anticipata dal Corriere della sera, dovrebbe essere annunciata dal segretario Matteo Salvini durante la riunione del consiglio federale del primo pomeriggio, e affiancata da quella dell'altro recordman di preferenze, l'ex generale Roberto Vannacci, che di recente ha preso la tessera del partito. Quindi, sarebbero due le new entry nella segretaria, azzerata dopo il congresso del 5 e 6 aprile. Attesa la nomina di Vannacci, una sorpresa quella di Sardone. Sarebbero invece confermati gli altri due vice, il veneto Alberto Stefani e il laziale Claudio Durigon, mentre al lombardo Andrea Crippa dovrebbe andare un nuovo incarico di rilievo (i vice devono appartenere ad aree geografiche diverse). Attesa anche la conferma di Stefano Locatelli come responsabile enti locali per il partito.