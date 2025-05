Sondaggio Mentana, FdI sempre più su e Pd a picco

Sempre più su Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che nel sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 acquista uno 0,3% di consensi in una settimana e si porta così al 30,4. Al secondo posto e in calo, come spiegato dal direttore del Tg Enrico Mentana nell'edizione delle 20, il Partito democratico di Elly Schlein, che in sette giorni perde lo 0,1 e scende al 22,4. Sempre più lontano dal primo partito. Giù pure il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, con un meno 0,2, si porta al 12%. Segno che la strategia messa in atto dall'opposizione contro il governo non sta avendo proprio degli ottimi risultati.

Stabile all'8,6% la Lega di Matteo Salvini, seguita da Forza Italia di Antonio Tajani, che invece acquista lo 0,1 e sale all'8,5%. Subito dopo ecco Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che pure guadagna uno 0,1 e si porta al 6,5% dei consensi. Tra i partiti minori avanza solo Italia Viva di Matteo Renzi, che ottiene un +0,1% e sale così al 2,9. Stabili, invece, sia Azione di Carlo Calenda sia Noi Moderati, rispettivamente al 3,5 e 1%. In calo, infine, +Europa, che perde lo 0,1% e scende all'1,6; e Altre Liste, giù dello 0,2% e ora al 2,6. Cala anche la percentuale degli italiani che non si esprimono: -1%. Passa dal 32 al 31%.