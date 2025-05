Udinese, Solet accusato di stupro: una bombe sulla Serie A

Adesso è ufficiale: è Oumar Solet il calciatore francese dell'Udinese accusato di violenza sessuale. Il difensore 25enne, passato dal Salisburgo a Udine lo scorso ottobre e diventato subito una delle "stelle" dei bianconeri è stato denunciato da una donna e come sottolineato dal quotidiano Messaggero Veneto il suo legale di fiducia, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Secondo una testimonianza raccolta in esclusiva dal Gazzettino, la difesa di Solet sostiene che si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. "Nella casa del calciatore - si legge - c'erano tante persone. La donna che l'ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un'altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione".

Uscita dall'abitazione la donna si è recata immediatamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, denunciando i fatti ai medici. Dopo le cure, come da prassi in queste situazioni, il personale sanitario ha informato dell'accaduto i carabinieri che hanno raccolto la dettagliata testimonianza della vittima. La denuncia è stata depositata poche ore più tardi, nella giornata di lunedì 12 maggio con il fascicolo che giace ora negli uffici della procura udinese per le indagini del caso.

Dalla società friulana non c'è stata ancora alcuna reazione ufficiale. Ora c'è attesa per la conferenza stampa di sabato quando il mister dell'Udinese Runjaic annuncerà la squadra per la gara di domenica sera in casa della Juventus, per verificare se il giocatore sarà convocato o meno.