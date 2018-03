Le trattative per le presidenze di Camera e Senato proseguono febbrili. Al centro, Matteo Salvini, che ha sentito anche Matteo Renzi. Tra poche ore, ad Arcore, il vertice decisivo al quale prenderanno parte anche Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E il leader della Lega, nelle ultime ore, avrebbe trovato un accordo per evitare di spaccare il centrodestra. Un accordo "equidistante": il Senato a Forza Italia, la Camera al Movimento 5 Stelle. Il tutto, però, ha un prezzo. Salvini, infatti, incasserebbe la candidatura di un leghista per il Friuli Venezia Giulia, le cui elezioni regionali si terranno il 29 aprile. Fino a poche ore fa, il forzista Renzo Tondo veniva indicato come possibile candidato. Ora, invece, sarebbe stato scalzato dal leghista Massimiliano Fedriga, già capogruppo alla Camera.

