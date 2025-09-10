Affari Tuoi, il pesante sospetto su Titti: "Quando il dottore offre..."

Oggi, mercoledì 10 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Angelo, viene da Sassari e nella vita è un artigiano.
La concorrente, invece, è Titti. La ragazza è la pacchista in rappresentanza della Regione Campania e viene da Pozzuoli. Lei è un'operatrice per l'infanzia: lavora in una scuola per bambini privata a Napoli. Ha due bambine: Sara e Aurora. E ha deciso di giocare insieme alla sorella. Si chiama Lisa e anche lei è un'operatrice per l'infanzia. Insieme hanno giocato col pacco numero 1.
Affari tuoi, "le mena gramo": Romina, caos sui titoli di coda"Romina ma che mi combini?". E ancora: "Meeeeee, nel numero della famiglia 300mila e in quello che ha pre...
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Pagina 1 del manuale del conconcorrente di #affarituoi: Quando il dottore offre il cambio dopo i primi 6 pacchi, senza richiesta da parte del concorrente o senza offrire l'alternativa cambio/offerta, il pacco che il concorrente ha in mano è un pacco blu". "Spero che vinca qualcosa di sostanzioso, mi piace", "Io vedo una certa somiglianza con Giusi Ferrero e la concorrente".