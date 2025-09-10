Affari Tuoi, il pesante sospetto su Titti: "Quando il dottore offre..."

Oggi, mercoledì 10 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Angelo, viene da Sassari e nella vita è un artigiano.

La concorrente, invece, è Titti. La ragazza è la pacchista in rappresentanza della Regione Campania e viene da Pozzuoli. Lei è un'operatrice per l'infanzia: lavora in una scuola per bambini privata a Napoli. Ha due bambine: Sara e Aurora. E ha deciso di giocare insieme alla sorella. Si chiama Lisa e anche lei è un'operatrice per l'infanzia. Insieme hanno giocato col pacco numero 1.