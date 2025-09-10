L'aria che tira, rissa Meli-Gubitosa: "Grillino isterico", "Non si permetta"

Scontro servito. A L'Aria Che Tira va in scena un acceso dibattito tra Maria Teresa Meli e Michele Gubitosa. L'oggetto? La notizia di giornata: i droni russi sulla Polonia. "Fa impressione anche a me - premette il deputato Cinque Stelle -, ma perché accade questo? Perché qualcuno ha sbagliato la linea". Parole che scatenano la giornalista: "Non è Putin che è un assassino e un dittatore? Di che cosa stiamo parlando?". "Certo - prova a rispondere il grillino - ma la linea è stata sbagliata, se no non arrivavamo a questo".

"La vostra linea di sostegno è giusta?", lo incalza ancora la Meli. "Di sostegno a chi? Non si permetta. Mi faccia concludere", perde le staffe il pentastellato. "Non faccia il 5 Stelle isterico. Lei ha detto 'avete' come se non la pensasse come gli europei", sbotta la giornalista. Ma Gubitosa prosegue: "Se vincere militarmente contro Putin significa arrivare a questo... Ancora oggi abbiamo due strade: un negoziato serio oppure vincere militarmente contro Putin e continuare così".