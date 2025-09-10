"Jannik Sinner? Come si allenava. Ecco perché ha vinto Alcaraz"

L’avvio della finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non aveva trasmesso grandi sensazioni positive ai tifosi italiani e qualcuno aveva intuito come sarebbe andata a finire ancora prima che i due scendessero in campo. A far parlare è stata Eugenie Bouchard, ex numero 5 del mondo, che poco prima della sfida aveva pubblicato un pronostico curioso e destinato a diventare virale.

La canadese, che ha da poco detto addio al tennis, aveva raccontato di aver seguito in televisione i riscaldamenti dei due giocatori e che da quelle immagini si era convinta del successo dello spagnolo. Su X aveva scritto: “Ho visto i riscaldamenti dei giocatori in TV e in base a questo prevedo la vittoria di Alcaraz. Rivelerò la mia teoria solo se lui vincerà”. Un messaggio che ha subito catturato l’attenzione degli appassionati, alimentando la curiosità di scoprire a cosa si riferisse.

'Sinner wasn't injured man, quit making up excuses'.



Yup. pic.twitter.com/vULl4cv5EK — Mon€y On Tenni$ (@Money_On_Tennis) September 7, 2025

Dopo la vittoria di Carlos, Bouchard ha mantenuto la promessa e ha condiviso un video che mostrava la fase conclusiva della preparazione. Nelle immagini, girate negli spogliatoi dell’Arthur Ashe, Alcaraz era impegnato nello stretching con il suo staff, mentre Sinner, avendo già completato i suoi esercizi, si divertiva rincorrendo l’osteopata Andrea Cipolla con un piccolo pallone.

La scena, tra risate e scherzi, ha fatto il giro dei social e molti l’hanno interpretata come segno di un atteggiamento troppo leggero da parte dell’azzurro, a confronto con la concentrazione del rivale. In realtà si è trattato di un equivoco. Sinner è estremamente rigoroso nella preparazione e i momenti di gioco fanno parte del suo modo di allentare la tensione prima delle partite. Nessuna superficialità, solo due istantanee di fasi diverse dello stesso riscaldamento.