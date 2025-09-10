Reazione a catena, Stefanelle massacrate: "Dieci spanne sopra a loro"

Mercoledì 10 settembre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornate ale nuove campionesse del gioco. Si tratta delle Stefanelle, un trio tutto al femminile composto da Ylenia, Debora e Daniela. E hanno detronizzato dopo 12 puntate i loro predecessori. A sfidarli ci sono gli Sparentati, un team composto da Valentina, Sandro e Matteo.

Ma all'Ultima catena ci sono arrivate ancora una volta le Stefanelle. Le campionesse si sono presentate all'ultima fase del game con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: ben 6125 euro. Ma per farlo dovevano trovare un parola che facesse da collegamento tra "Conto" e "Pianta". Dopo un minuto di attenta discussione, le campionesse si sono buttate con "Fiducia". Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Finta".