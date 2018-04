L'incarico che Sergio Mattarella affiderà al presidente del Senato Elisabetta Casellati dovrà essere puramente "esplorativo", con lo scopo di smuovere le acque tra i partiti fermi allo stallo delle ultime settimane per la formazione di una maggioranza. Dai piani alti del centrodestra però c'è chi spera che quell'incarico possa trasformarsi in qualcosa di più concreto, magari più politico e per questo più duraturo.

Alle speranze dei leghisti, in primis, però si contrappone sempre la dura realtà dei numeri: per la maggioranza servono i voti dei grillini, ancora arroccati sul veto contro Silvio Berlusconi. La scelta della Casellati mette comunque tutti d'accordo, di fatto permette altro tempo utile per trovare un'intesa, oltre a evitare a Matteo Salvini il temutissimo incarico "al buio", cioè senza la minima certezza di riuscire a ottenere l'appoggio necessario, così da essere costretto a passare la mano, per esempio a Luigi Di Maio.

Per questo le aspettative sulla Casellati sono alte: a Berlusconi va benissimo, essendo una punta di diamante di Forza Italia, a Salvini e Giorgia Meloni non dispiace perché su di lei i grillini poco avrebbero da dire: "L'hanno votata alla presidenza del Senato", commentano i leghisti. E poi esclude l'ipotesi di Di Maio premier.

E resta sempre il fattore tempo, fondamentale per Salvini che aspetta le elezioni regionali in Molise. A quel punto il leader della Lega potrà parlare schiettamente con Di Maio, come riporta un retroscena della Stampa, e dirgli a quattrocchi: "Abbassa la cresta, torna sulla terra e se non ti basta, allora aspetta il risultato del Friuli e vedrai come stanno le cose". E proprio in Friuli la Lega con Massimiliano Fedriga punta ad asfaltare centrosinistra e grillini.