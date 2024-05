Principe Harry, altro sfregio a Re Carlo malato: "Se sono contento di essere a casa?"

09 maggio 2024 a

Il principe Harry è tornato a Londra per gli Invictus Games, i giochi da lui fondati nel 2014. Quast'anno, infatti, si celebra il loro decimo anniversario. Il suo rientro a casa, però, sembra essere stato piuttosto amaro, dal momento che nessun membro della famiglia reale si è detto disponibile ad incontrarlo, nemmeno il padre, re Carlo, a cui nei mesi scorsi è stato diagnosticato un cancro. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un loro possibile faccia a faccia. Ma, alla fine, il sovrano avrebbe fatto un passo indietro per via dei troppi impegni. E il duca di Sussex non l'avrebbe presa benissimo, come dimostra la risposta data a un giornalista nelle ultime ore.

Incrociandolo per strada, infatti, un cronista inglese ha chiesto a Harry se fosse contento di essere tornato a "casa". Il duca allora avrebbe sorriso dicendo: "È bello vedere te". Poi sarebbe salito di corsa a bordo di un'auto. Dalle sue parole, insomma, è emerso tutto fuorché la felicità di essere a Londra. E non è escluso che la sua risposta sia stata dettata proprio dal fatto di essere stato ignorato da tutta la royal family in queste ore. Non è in agenda, infatti, nemmeno un incontro con William e Kate, pure lei malata di cancro.