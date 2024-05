L'aria che tira, Mussolini si alza e affronta Parenzo: "Non si può! Buttate fango!"

09 maggio 2024 a

a

a

"Non si può fare un servizio così David, è un romanzo, state buttando fango sul centrodestra": Alessandra Mussolini, europarlamentare del Ppe, lo ha detto nello studio di Parenzo a L'Aria che tira su La7. Nel suo mirino una ricostruzione fatta dal giornalista Francesco Magnani sull'inchiesta che ha travolto il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Lui si mette bello bello lì... ma cosa fate?", ha proseguito la Mussolini, imitando Magnani.

"È una descrizione dei fatti, è quello che è successo", ha provato a controbattere allora il conduttore. Ma l'eurodeputata ha continuato: "Cosa state facendo? Questo è drammatico". "Ma no, questa è una ricostruzione puntualissima fatta da Magnani", ha sottolineato ancora Parenzo. "Queste sono supposizioni di magistrati - ha tirato dritto la Mussolini, a cui proprio non è andato giù il modo in cui la trasmissione ha deciso di raccontare le indagini -. Questa non è informazione! State gettando fango sul centrodestra".

Qui l'intervento della Mussolini a L'Aria che tira

"Perché lo stanno massacrando": Giovanni Toti, Briatore smaschera i giudici?

Intanto, l'ex presidente dell'authority portuale e ad (sospeso) di Iren, Paolo Emilio Signorini, anche lui coinvolto nell'inchiesta, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Genova Marassi. Il governatore della Liguria, invece, che è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e atti contrari ai doveri d’ufficio, sarà sentito domani. Nonostante le pressioni delle opposizioni, comunque, i vertici dei partiti di centrodestra non intendono chiedere le dimissioni di Toti, che porterebbero alla caduta della giunta e del consiglio e quindi a elezioni anticipate.