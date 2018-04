Nino Formicola, vincitore dell'Isola dei famosi terminata lunedì scorso, ammette che era talmente depresso che l'idea di farla finita l'ha sfiorato per un attimo. "L’Isola doveva rappresentare il meccanismo che mi avrebbe consentito di rientrare nel mondo della televisione", dice, "Giusto o no, è così che funziona la televisione oggi. Andrea e io avevamo rifiutato l’Isola più di 10 anni fa. All’epoca non voleva farla e anche di fronte all’invito ricevuto quest’anno da alcuni amici in Mediaset, ero molto titubante. Non so che cosa direbbe Andrea ma forse, nella situazione in cui sono io, avrebbe fatto la stessa cosa. Se fossimo stati in due, comunque, non l’avrei fatto. Il punto è che il nostro è un lavoro particolare. Se dall’altro lato del tavolo non c’è qualcuno che ti chiama, non lavori".

Dopo la morte del socio comico Andrea, aveva spinto Gaspare (questo il nome d'arte di Nino Formicola) a una profonda riflessione. Si è trovato senza lavoro e la depressione l'ha travolto. "Credo che sia capitato a tutti pensare per un attimo a un gesto estremo. Quando si accavallano le cose e la vita sembra che ti vada contro, è difficile spiegare alla gente che tu, come tutti, sei una persona normale che ha bisogno di lavorare. A un certo punto scatta una molla che ti fa dire: 'Basta, non ce la faccio più!'. C’è stato un giorno in particolare, un momento di scoraggiamento in cui ho pensato di dire basta".

Ma la vita a un certo punto ti sorride. Nino ha vinto l'Isola e in diretta tv, durante la finale, ha chiesto la mano della sua compagna Alessandra.