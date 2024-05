Meteo, altra settimana da incubo: circolazione ciclonica, dove colpiranno i nubifragi

04 maggio 2024 a

a

a

Il clima sereno e stabile del weekend non durerà a lungo: già a partire dalla prossima settimana, arriveranno nuove insidie dall'Atlantico. Una in particolare, come spiega 3BMeteo, si imporrà sul Mediterraneo dando vita all'ennesima circolazione ciclonica. Il periodo più critico sarà quello tra mercoledì 8 e venerdì 10 maggio, quando piogge e temporali, anche di forte intensità, bagneranno un po' tutta l'Italia, da nord a sud, seppur in momenti diversi.

Lunedì 6 maggio, quindi, il tempo sarà ancora sostanzialmente soleggiato, anche se al Nord cominceranno a esserci i primi segni di instabilità legati all'avvicinamento della bassa pressione. Rovesci e temporali, quindi, interesseranno soprattutto le zone alpine e prealpine, in particolare quelle centro occidentali. Tuttavia, qualche goccia potrebbe cadere a tratti anche su alcuni settori di pianura piemontesi e sulla Liguria. Nel resto della Penisola, invece, continueranno a esserci sole e temperature miti, con massime fino a 24/25°C.

Meteo, Mario Giuliacci: dal 6 al 12 maggio sarà un disastro, cosa svelano i modelli

Qualche cambiamento si avvertirà a partire da martedì 7, quando la perturbazione entrerà progressivamente sul Mediterraneo provocando così un peggioramento del tempo sulle regioni centro settentrionali. Lì sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e localmente associati a grandinate. Il Sud, invece, non sarà ancora toccato da questa instabilità e potrà contare così su un'altra giornata nel complesso stabile e soleggiata e con temperature in ulteriore aumento. Temperature che invece al Nord e al Centro cominceranno a diminuire.

Il vero stravolgimento ci sarà tra mercoledì e giovedì, quando la perturbazione si sposterà dalle regioni centrali a quelle meridionali. A quel punto, quindi, il tempo dovrebbe progressivamente migliorare al Nord e peggiorare al Sud; mentre il Centro sarà ancora preda di forte instabilità. A partire da venerdì 10, invece, il graduale allontanamento del vortice verso la Grecia favorirà un miglioramento del tempo anche al Centro e al Sud. Il prossimo weekend, quindi, dovrebbe essere nuovamente soleggiato un po' in tutto il Paese.