La Poldina veste Momonì: l'incontro tra design e moda

La lampada senza fili nel mondo fashion

Daniela Mastromattei Daniela Mastromattei è caposervizio di Libero dove si occupa di attualità, moda e costume, adesso anche "in prestito" alla politica. Ha cominciato a fare la giornalista al quotidiano Il Messaggero, dopo un periodo a Mediaset ha preferito tornare alla carta stampata Vai al blog

26 novembre 2024 a

a

a

Dopo la fortunata collaborazione durante la scorsa Milano Design Week, Zafferano e Momonì ci riprovano con Poldina, la lampada senza fili personalizzata.

Le fantasie delle tradizioni giapponesi che contraddistinguono i tessuti delle creazioni della maison dallo stile femminile e sofisticato della collezione autunno-inverno 2024 “vestono” di nuovo il prodotto più iconico di Zafferano.

I prodotti realizzati, questa volta anche acquistabili, sono due: l'iconica lampada portatile e ricaricabile Poldina, in quattro colori, ciascuno abbinato ad una cover in metallo stampato con un decoro in tinta; e la sola cover, che permette di personalizzare una lampada che si possiede già.

“L’expertise di Zafferano nel mondo dell’home design lo ha reso il partner ideale per diversificare il nostro business accompagnandone il debutto in un settore perfetto per accogliere e declinare il nostro dna” ha dichiarato Michela Klinz, direttore creativo di Momonì. ”Entrambi abbiamo radici nel territorio veneto e condividiamo una storia di creatività costruita intorno a valori di autenticità e di heritage proiettato nel futuro, che sono la garanzia di prodotti di alta qualità, distinti per il loro contenuto di design e di artigianalità”.

La nostra inclinazione a cogliere e a elaborare stimoli da mondi diversi ha trovato il perfetto completamento in Momonì e nel comune approccio creativo tradotto in una proposta esclusiva che incarna l’eleganza, lo stile e la funzionalità”, aggiunge Federico de Majo, fondatore e presidente di Zafferano. “Questa partnership ci permette di mostrare la nostra grande capacità di personalizzazione, usando motivi di grande bellezza e fascino”.