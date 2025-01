Lusso e comfort nella collezione di Brett Johnson

Fashion week Milano

Daniela Mastromattei Daniela Mastromattei è caposervizio di Libero dove si occupa di attualità, moda e costume, adesso anche "in prestito" alla politica. Ha cominciato a fare la giornalista al quotidiano Il Messaggero, dopo un periodo a Mediaset ha preferito tornare alla carta stampata Vai al blog

28 gennaio 2025 a

a

a

È un inno all’eleganza senza tempo la nuova collezione autunno-inverno 2025/26 di Brett Johnson. Lo stilista immagina un globetrotter contemporaneo che si concede il piacere di riscoprire la bellezza e il valore del tempo. La collezione trae ispirazione dai colori e dalle atmosfere della Toscana: il verde intenso di pini e cipressi, il marrone caldo del fogliame autunnale, il rosso dell'uva matura, il grigio delle nebbie mattutine e le tonalità azzurrate delle fredde acque dei laghi senesi, fino ai toni classici del blu e del beige.

Capi-tributo all'eccellenza manifatturiera del Made in Italy in un perfetto equilibrio tra funzionalità e lusso. Per la nuova stagione Brett Johnson propone un trench in suede in color moka e beige, foderato in cashmere e dai volumi rilassati; una giacca aviator in pelle con collo in montone di alpaca e sottocollo ricamato. Sempre in pelle una giacca da lavoro con collo arrotondato e inserto in maglia. La maglieria è in puro cashmere, con dettagli discreti che personalizzano ogni capo. Tra i protagonisti della collezione ritroviamo la Field Jacket, capo iconico reinterpretato in diverse varianti colore. Simbolo di versatilità e stile, questa giacca presenta maxi-tasche cucite a mano con effetto tridimensionale, profili a contrasto all'interno e dettagli esclusivi. Un perfetto connubio tra comfort e design sartoriale che ben si adatta al mood casual-chic di questa collezione.

Un ruolo sempre più importante è dedicato agli accessori, coordinati nei colori e nei tessuti agli abiti. Oltre a calzature, zaini e borse da weekend, berretti in puro cashmere e cappellini con visiera rigorosamente in cashmere suede.