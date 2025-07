Jannik Sinner vola ai quarti: Dimitrov si ritira in lacrime dopo un infortunio

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo di Wimbledon approfittando del ritiro di Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro era in vantaggio per due set a zero 6-3, 7-5 sul numero uno al mondo ma nel terzo set sul punteggio di 2-2 ha accusato un problema al pettorale che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in lacrime. Lo stesso Sinner nel corso della partita era dovuto ricorrere alle cure del medico per un problema al gomito. Il tennista azzurro al prossimo turno sfiderà l'americano Ben Shelton giustiziere di Lorenzo Sonego.

Fino al momento dell'infortunio Dimitrov aveva meritato il vantaggio di due set. Il bulgaro era partito forte strappando il servizio a Sinner al secondo game dell'incontro prima di chiudere il parziale per 6-3. Nella seconda partita Dimitrov si era portato nuovamente in vantaggio ma, una volta andato a servire per il set sul 5-4, Sinner era riuscito a strappargli il servizio. Al game successivo però il bulgaro aveva effettuato un nuovo break prima di chiudere 7-5.