L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan

’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra. I nerazzurri fanno così un favore anche ai cugini del Milan, che insiste Ardon Jashari, 22enne centrocampista proprio del Bruges.



Lo svizzero spinge per trasferirsi in rossonero, il club belga continua a chiedere oltre 35 milioni di euro, ma i segnali sono positivi. Per quanto riguarda il capitolo terzino sinistro, con Theo Hernandez (27) prossimo al passaggio in Arabia Saudita all’Al Hilal di Simone Inzaghi, il nome nuovo è quello di Archie Brown (23), difensore inglese del Gent. Tare, comunque, vuole rinforzare anche l’attacco e porta avanti i contatti con Dusan Vlahovic (25), sempre in uscita dalla Juventus. Il nodo è l’ingaggio da 12 milioni netti a stagione: servirebbe un sacrificio da Un pensierino l’ha fatto anche la stessa Juventus, che per il centrocampo tratta Wilfred Ndidi (28), in uscita dal Leicester dopo la retrocessione.

Per quanto riguarda le cessioni, continuano i contatti con il Lione per Timothy Weah (25), esterno fuori dai piani della Vecchia Signora. E il Napoli? Gli azzurri si muovono in uscita, con la cessione di Jens Cajuste (25) al Besiktas: 1 milione di prestito, 6 milioni di diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il bimbo prodigio Francesco Camarda (17), intanto, è pronto a cominciare la sua esperienza in prestito al Lecce (il Milan manterrà il controllo del cartellino): oggi effettuerà le visite mediche. Ma il mercato dei salentini non si ferma qui: il prossimo obiettivo è Valentin Mihaila (25), trequartista del Parma. Infine, una notizia sulle panchine: Francesco Farioli, reduce dalle esperienze tra Nizza e Monaco, è il nuovo allenatore del Porto.