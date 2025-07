Il poker d’assi del Pd alle elezioni regionali è un mezzo bluff

Le Regionali del prossimo autunno sono state raccontante come una tappa fondamentale della marcia trionfale di Elly Schlein. Pareva scontato un 4-1 a favore della sinistra, con il centrodestra a doversi consolare per aver mantenuto il solo Veneto. Dopo di che, nella primavera del prossimo anno, il congresso del Pd, chiamato a confermarla segretaria e quindi nel 2027 a candidarla a sfidare Giorgia Meloni per Palazzo Chigi come leader del campo largo. Schema di gioco: l’asse di ferro tra dem, grillini e sinistri ambientalisti di Avs. In posizione marginale, Matteo Renzi, +Europa e qualche neonato movimento centrista para-tecnico di cacasenno, sullo stile dell’ex agente delle tasse Ernesto Ruffini, autorizzare a piazzare la loro tenda nel villaggio, ossia a portare acqua, a patto di non abbeverarsi troppo. La storia racconta che le Regionali avrebbero dovuto essere il passaggio più facile.

Le ammucchiate progressiste naufragano a Roma, alla prova del governo nazionale, ma sul territorio solitamente tengono. I segnali delle ultime settimane però non sono troppo rassicuranti. In Toscana la Nazarena aveva accarezzato a lungo l’idea di sostituire il governatore uscente, il pallido e renziano Eugenio Giani, con qualcuno dalla camicia un po’ più rossa, contando sulla tradizione trinariciuta della Regione. Ma il rottamatore dalle sue parti pesa più del 2% scarso, che è la sua misura nazionale, il centrodestra ha un buon candidato in pectore, il sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, di Fratelli d’Italia, e il fedelissimo di Elly in zona, Marco Furfaro, non è un profilo su cui giocarsi tutto. Ecco che così Giani sarà riconfermato e la segretaria dovrà digerirlo.

Nelle Marche si era partiti con gran fragore di trombe. L’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, già bersaniano, renziano, zingarettiano e lettiano campione di preferenze e primo della sua terra a sbarcare all’Europarlamento, da qualche tempo ha scoperto di amare anche Elly. Così, è stato arruolato per strappare la Regione al meloniano Francesco Acquaroli. Il candidato però, malgrado il suo curriculum, si è fatto prendere un po’ troppo la mano dalla linea Schlein e ha cominciato a parlare come un estremista grillino, proponendo la chiusura del termovalorizzatore e iniziando a parlare come Nicola Fratoianni. Risultato, quelli di Azione, che già si sentivano più vicini ad Acquaroli che al campo largo, si sono sfilati; e qualcuno pensa che altrettanto faranno alcuni esponenti di Italia Viva. Per di più Schlein, per costruire una pattuglia di fedelissimi, ha vietato ai consiglieri dem al secondo mandato, i signori dei voti, di ricandidarsi, con il risultato di spaccare il partito.