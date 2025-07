Sondaggio-Mentana, Pd sempre più giù: chi sale e chi scende

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana. La rilevazione del 7 luglio vede Giorgia Meloni, con la sua Fratelli d'Italia, in testa. Come sempre. FdI infatti è al 30,1 per cento e segna un -0,2 rispetto alla settimana precedente. Stesso calo anche per il Partito democratico. Elly Schlein e dem, però, vantano numeri ben più bassi. Il Pd scivola infatti al 22 per cento. Buone notizie invece per il Movimento 5 Stelle.

Il partito di Giuseppe Conte si piazza al terzo posto con un +0,3 e arriva al 12,6. E ancora, dietro c'è la Lega di Matteo Salvini che rimane stabile all'8,2 per cento. Per il centrodestra il quinto posto è quello di Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani è all'8,1 (-0,2). Infine Verdi e Sinistra italiana al 6,8 per cento con una crescita dello 0,2.