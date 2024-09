Str***etta: l'irriverenza dell'infanzia che ribalta le regole

Nicoletta Orlandi Posti Nicoletta Orlandi Posti è nata e cresciuta alla Garbatella, popolare quartiere di Roma, ma vive a Milano. Giornalista professionista e storica dell'arte, cura su LiberoTv la rubrica "ART'è". Nel 2011 ha scritto "Il sacco di Roma. Tutta la verità sulla giunta Alemanno" (editori Riuniti); nel 2013 con i tipi dello stesso editore è uscito "Il sangue politico": la prefazione è di Erri De Luca. Il suo romanzo "A come amore", pubblicato a puntate su Facebook, ha dato il via nel 2008 all'era dell'e-feuilleton. A febbraio del 2015 è uscito il suo primo ebook "Expo2051". Nel 2016 Castelvecchi ha pubblicato il suo libro "Le bombe di Roma"; nel 2019 è uscita la seconda edizione. Sta lavorando a un romanzo erotico. Il titolo del blog è un omaggio al saggio del prof Vincenzo Trione. Vai al blog

17 settembre 2024 a

a

a

Élisa Marraudino è una illustratrice - nata nel 1998 a Marsiglia con una mamma francese e un papà italiano - che ha portato una ventata di freschezza e ironia nel mondo della narrativa contemporanea con il suo libro d'esordio "Stronzetta". Uscito a settembre 2023 in Francia, il libro ha conquistato immediatamente la critica, tanto che il secondo volume è prossimo alla presentazione ufficiale. Anche in Italia, il fumetto pubblicato da Gallucci Balloon nella collana Yea, tradotto da Silvia Mercurio, ha trovato subito un caloroso riscontro, grazie alla sua capacità di parlare a lettori di tutte le età. "Stronzetta" racconta le avventure di una bambina terribile che si confronta con il mondo adulto con irriverenza e intelligenza, capace di affrontare la vita con una disarmante spontaneità. Con il suo tratto vivace e il suo stile narrativo unico Marraudino - che ha iniziato la sua carriera come illustratrice freelance lavorando per riviste e collaborando con editori francesi - ha creato un’opera che tra autobiografia e immaginazione esplora con delicatezza, ma senza filtri, la complessità dell’infanzia e l’importanza di guardare il mondo con occhi sempre nuovi.

La ventiseienne ha ammesso pubblicamente che molte delle storie raccontate in "Stronzetta" sono ispirate da episodi della sua infanzia. Le vicende surreali della piccola protagonista, derivano dai suoi ricordi trasformati in storie ricche di ironia. In un episodio, ad esempio, la protagonista inventa che la sua caviglia è gonfia perché è stata morsa da un ragno velenoso. In un altro, la bambina scopre i disegni nascosti della zia, alimentando la sua curiosità su argomenti considerati tabù dal mondo degli adulti. Con queste narrazioni, Marraudino ci invita a riscoprire la potenza della fantasia, che nell'infanzia diventa uno strumento di esplorazione e libertà.

Esplorando il confine sottile tra il reale e l’immaginario la giovane fumettista francese dimostra come i bambini riescano a costruire mondi che sfidano le convenzioni e la logica adulta. Ma "Stronzetta" è molto più di un semplice fumetto per bambini: è un inno alla curiosità, all’autenticità e alla libertà di essere se stessi. La piccola protagonista, con i suoi occhi grandi e le labbra disegnate in verticale, incarna un modo di vedere il mondo privo di pregiudizi, in cui ogni esperienza diventa occasione di scoperta e gioco. Le sue avventure, a volte comiche, a volte tenere, ci fanno ridere e riflettere, invitandoci a guardare la realtà con uno sguardo più leggero e al contempo più profondo.

Dal punto di vista grafico, Élisa Marraudino riesce a catturare la spontaneità e l’energia dell’infanzia con un tratto delicato, ma al tempo stesso vivace e dinamico. Le illustrazioni riescono a trasmettere una vasta gamma di emozioni, dai momenti di riflessione a quelli di pura comicità. L'autrice utilizza linee morbide che si armonizzano perfettamente con la personalità della protagonista e l’atmosfera surreale delle storie. L’attenzione ai dettagli e la capacità di esprimere le emozioni attraverso i volti e i gesti dei personaggi conferiscono una profondità sorprendente a ogni vignetta. Marraudino riesce a bilanciare momenti di pura leggerezza con riflessioni più intime, dando vita a un'opera che non teme di affrontare temi complessi con la delicatezza tipica della prospettiva infantile. "Stronzetta" è un’opera capace di farci ridere, commuovere e riflettere, in cui ogni avventura della protagonista ci ricorda il potere dell’immaginazione di trasfigurare la realtà e di renderci più liberi.