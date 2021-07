La magnificenza dei leggendari Giardini del Fuenti nella Costiera Amalfitana

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

01 luglio 2021

Mi trovo ai Giardini del Fuenti, la struttura più esclusiva della Costiera Amalfitana. Sulle pendici del monte Falerio, infatti, sulla strada panoramica tra Vietri e Cetara, sorge Giardini del Fuenti, una perla incastonata nella bellezza della Costiera Amalfitana e che richiama la magnificenza dei giardini pensili dell'antichità per la sua straordinaria bellezza, espressione del bon vivre e dello stile del Made in Italy.



Situata in una incantevole baia, questa lussuosa location con vista mozzafiato, con beach e ristorante, è famosa per gli eventi più prestigiosi. Giardini del Fuenti è in grado di offrire un viaggio esperienziale unico, in cui rilassarsi in mezzo alla natura più incontaminata in un luogo da sogno. Con le sue terrazze pensili a strapiombo nel cuore della Costiera Amalfitana, è un luogo dall’anima poliedrica, tutto da scoprire. Il beach club dei Giardini del Fuenti si distingue per l’eleganza e la privacy, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. Io nella mia cabana, completamente riparata da tendaggi in ogni suo lato, mi godo la mia privacy ad un metro dal bagnasciuga. Un vero lusso in quanto è come se il resto del mondo non esistesse: solo io, la cabana, il mare e la spiaggia.

In quanto Giardini del Fuenti garantisce ai propri ospiti un’esperienza esclusiva, all’insegna della massima discrezione. Gli ospiti, infatti, possono concedersi, per esempio, di ordinare in spiaggia o di apprezzare la cucina nel ristorante all'aperto Riva del Fuenti. Il ristorante, guidato dall'eccellente Executive Chef Michele De Blasio, propone piatti ideali per una giornata al mare, dove il pescato del giorno si combina con le prelibatezze dei prodotti del territorio campano. Giardini del Fuenti, proprietà unica con le sue terrazze pensili, ha inaugurato da poco anche il nuovo ristorante gourmet “Limoneto”, ubicato nella splendida cornice di un pergolato di piante di limone che si affaccia su di una immersa terrazza fiorita. La carta del ristorante "Limoneto" propone piatti che esaltano le eccellenze della gastronomia campana. Lo Chef De Blasio propone una cucina di altissimo livello, che spazia dalla tradizione fino alla ricerca di nuovi abbinamenti. Punto di forza del ristorante anche una cantina ricca di vini pregiati, selezionati con attenzione. Mentre sto cenando, deliziata dai piatti dello Chef, penso alla straordinaria storia di questo luogo straordinario. Alla fine del XIX secolo, infatti, l’area del Fuenti era un verde promontorio, sul quale venivano coltivati limoni, arance, mandarini, olive, uva.

Un suggestivo scorcio della Costiera Amalfitana dove si produceva vino e si allevavano animali, un luogo già decantato dai grandi scrittori inglesi nel Gran Tour. Nel primo decennio del 1900 quest’area divenne una cava di pietra, utilizzata per la costruzione del porto di Salerno. Il promontorio era però compromesso e alterato, con una profonda ferita dovuta dall’utilizzo dalla cava. Oggi, al suo posto, la Third Generation Group, guidata dai fratelli De Flammineis, ha creato il gioiello del Giardini del Fuenti, su progetto dell’Arch. Maria Teresa Mazzitelli. Le terrazze degradano verso il mare, aprendo una visuale che abbraccia tutto il Golfo di Salerno. Con il tempo la cavità nel ventre della montagna è stata riportata alle sue sembianze naturali, sistemata e abbigliata come una seconda pelle ad opera delle grandi terrazze di Giardini del Fuenti. Sulla sommità di questo nuovo volto della cava del Fuenti, con lo sguardo puntato verso l’orizzonte azzurro, il visitatore può accedere a Giardini del Fuenti direttamente dalla strada costiera.

In questa struttura onirica l’ospite può avere esperienze indimenticabili fra alta gastronomia, intrattenimento esclusivo, benessere e relax.

www.giardinidelfuenti.com

[email protected]