Paola Turani a Venezia, "il ventilatore sul sedere"

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

04 settembre 2024 a

a

a

Ermal Meta si è esibito a Vicenza. L'ex vincitore del Festival di Sanremo, infatti, ha preso parte al "Vicenza in Festival". Tutto meraviglioso fino a quando è scattato l'allarme nel vicino Museo del Gioiello che si trova nella Basilica Palladiana. La causa? Il rumore troppo forte della musica.

A Venezia ha fatto strage di cuori: alla festa di amFar era inseguito da uomini (tra cui un suo collega) e donne. Anni fa lavorava nella sicurezza alla Mostra del Cinema di Venezia e oggi l’ex rugbista é nel cast di The Room Next Door di Pedro Almodóvar: Alvise Rigo quasi non ci crede. Il lancio con Ballando con le Stelle dove Milly Carlucci lo definì il Can Yaman italiano e con la parte hot in Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek.

E, restando in tema, un’ attrice iconica molto vicina a Almodóvar ci dice che Julianne Moore non é rimasta insensibile al fascino di Alvise Rigo e sul set un pensierino ce lo ha fatto anche se non é successo niente.

Dall’ alto dei suoi ottant’anni portati splendidamente, Barbara Bouchet dice ciò che vuol e lancia una “frecciatona” a tante colleghe: “Certo che ho subito molestie, mica però le vado a tirar fuori vent’anni dopo…”

Apriti cielo, é arrivata la carica degli Influencer e degli “scappati di casa” sul red carpet del Lido. Non é colpa dell’ organizzazione, ma di alcuni sponsor che distribuiscono inviti a caso. Dopo Alessia Lanza ecco Nilufar, con un vestito rosso che la faceva sembrare un insaccato, e Giulia De Lellis, per una volta elegante, che é in veste di attrice del cortometraggio 101% di Andriy Odlyvanyy, con la regia di Serena Corvaglia e la musica di Geolier.

Come é triste (a volte) Venezia. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi alla Mostra del Cinema, non fanno altro che baciarsi. E che ci azzeccano i neosposi Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser che tornano sul red carpet anche loro con baci a favore dei fotografi? I biglietti per il film Joker-Pas de Deux con Lady Gaga sono esauriti da tempo, ma per miracolo sono saltati fuori per alcuni del sottobosco dello spettacolo.

A proposito di Lady Gaga, è sbarcata ieri a Venezia con il fidanzato, Michael Polanksy, i due hanno salutato i fotografi e i fan, si sono baciati a più riprese e poi sono andati all’Hotel Cipriani dove soggiornano. Paiono inutili sino ad oggi i tentativi di portare la Germanotta alla festa di una famosa rivista.

Ma Lucien Laviscount che fa quel gesto a Giulia Salemi come per dire "guardate che meraviglia”? L’ attore di Emily in Paris è ormai un'icona di stile e dopo i suoi successi sul set ha conquistato il mondo dei profumi come ambassador di Kilian Paris. Brava Giulia, magari ci scappa una particina..

Richard Gere al Lido ha incontrato per la prima volta la sua voce italiana: si tratta dell’ attore Mario Cordova che lo doppia in tutti i film.

Mitica l’ Influencer Paola Turani che quando ha detto di essere incinta é andata in trend come “Taola Purani”. Su una lancia che la portava alla Mostra del Cinema, aveva un ventilatore sul sedere per non sudare e poi se lo é messo direttamente sotto l’ abito.

Jared Leto non è a Venezia, ma fa ballare i vecchietti alla festa del santo protettore di Palau dove in pochi l’hanno riconosciuto. Si è mostrato ai suoi quasi 12 milioni di follower mentre, scatenato e senza pensieri, ballava tra la folla, sulle note di alcune hit estive, tra cui Sesso e Samba di Gaia e Tony Effe.

A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob; potrebbe essere sostituita. La concorrente sarebbe Sonia Bruganelli.

Nella prima puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha detto: “Vorrei fare una precisazione, so che Fedez sta dicendo cose brutte cose su di noi. La mia squadra è sacra. Qui proviamo a raccontare notizie senza sconti. Siamo qui per dare notizie. Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d'oro con tua moglie. Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E comunque qui in studio tu sei il benvenuto”. Magari arriverà solo al corridoio.

“Non ha mai citato Amadeus, gli avranno sicuramente imposto dall’alto di non nominarlo”, scrivono, anche se alla fine quando sono rimasti i pacchi da 30.000 e 100.000 Euro, il conduttore ha detto: “E come direbbe anche il buon Amadeus, soldi sicuri“. La prima puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino é apparsa piatta nonostante la promozione quasi imbarazzante con lanci plurimi nei tg e il faccione del conduttore persino affisso sui pullman.

Molto distesa la reazione di Emis Killa a un fan che gli ha tirato un cellulare durante un concerto. Ecco cosa ha detto al pubblico: “Ma che state facendo?! Ok, aspettate. Io non mi voglio arrabbiare, anche perché tu sei molto giovane. Ma voglio farti una domanda: perché mi hai tirato il telefono sul palco? No, non urlate contro, non è questo il senso, anche perché è molto giovane. Però se mi prendi in faccia mi fai molto male”.

Una vita da cani. Critiche a tutto spiano a Chiara Ferragni che continua a postare foto del suo cane Paoloma. “Ora solo foto con il cane? Ti prego, chi è che ti consiglia di fare queste cose?“, han chiesto. E poi: “Povera Paloma, ha sempre un’aria così triste”. L’ Influencer senza più influenza ha risposto: “Il mio cervello?“, mentre alla seconda ha scritto: “Anche terapisti canini“.