Roberto Vannacci a valanga: "Afd e Gergiev, la mostruosa ipocrisia della sinistra"

Raggiunto dall'Adnkronos, il generale ribadisce che "qui emerge tutta la mostruosa ipocrisia di questa gente: quelli che vorrebbero abbattere i muri e costruire ponti, quelli dell'accoglienza indiscriminata, quelli delle libertà, della democrazia, dell'abolizione delle frontiere, della tolleranza e dell'inclusione sono i primi a epurare chi non la pensa come loro. E non fanno eccezione settori come la cultura, l'arte e lo sport".

Il caso Gergiev scatena Roberto Vannacci . Il generale torna sulla polemica sollevata dalla dem Pina Picierno contro il presidente della Campania, anche lui del Pd, Vincenzo De Luca . Al centro il concerto del direttore d'orchestra russo vicino a Vladimir Putin , a una rassegna culturale pagata dalla Regione. "Stiamo assistendo ad una modalità di razzismo culturale travestito da antifascismo - interviene il vicesegretario della Lega ed eurodeputato del Carroccio -. Valery Gergiev subisce sanzioni non per ciò che ha compiuto, bensì per ciò che rappresenta un russo che non si è piegato al diktat occidentale".

E ancora: "Se appartieni ad Afd non puoi lavorare e se sei un artista russo non ti puoi esibire... Però finanziamo le Ong che portano clandestini sulle nostre coste. Ecco la coerenza del pensiero progressista: apertura totale per chi serve alla loro agenda, ghigliottina immediata per chi osa dissentire". Insomma, per Vannacci "il caso Gergiev è emblematico dell'atteggiamento che la sinistra europea ha adottato in queste regioni del mondo, quasi come un nuovo braccio dell'Inquisizione. È necessario non solo eccellere nel campo dell'arte, ma anche passare il dovuto esame di conformità ideologica. Un artista non ha più la libertà di 'creare bellezza', ma deve imparare a ottemperare ai dogmi centrali propugnati dalla stampa progressista. E guai a chi ha l'ardire di dissentire, o ancor peggio, mantenersi nell'auspicabile e politico equilibrio di non schierarsi. È così che si scivola verso un regime di dittatura culturale: un tassello alla volta, un artista alla volta, una ragione alla volta e una conferenza sulla 'remigrazione' alla volta".