Jannik Sinner e Laila Hasanovic smascherati: dove si nascondono

Come ha deciso di festeggiare e riposarsi Jannik Sinner dopo la vittoria epocale a Wimbledon? Secondo alcune indiscrezioni, come riporta Repubblica, il campione azzurro starebbe trascorrendo del tempo con la 24enne Laila Hasanovic, modella danese ed ex fidanzata di Mick Schumacher. Agli occhi più attenti non è sfuggito che la giovane era a Wimbledon e, prima ancora, al Roland Garros. Ai primi di maggio, invece, è stata vista per la prima volta insieme al 23enne a Copenaghen.

In realtà, quando in conferenza stampa qualche tempo fa gli era stato chiesto di una ragazza con cui era stato avvistato a Copenaghen, Sinner un po' imbarazzato aveva risposto: "Niente di serio. Non ho nessuna relazione", aggiungendo di essere andato in Danimarca solo per un servizio fotografico. Il tennista numero uno al mondo, d'altra parte, ha sempre voluto mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata.