Pioli sfida Allegri: "Mi sono segnato cos'ha detto della Fiorentina"

"Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate per la Champions. L'ho già scritto sulla lavagna ai miei giocatori, vediamo...". Stefano Pioli, nuovo tecnico della Fiorentina, si presenta e lancia una piccola stilettata a Massimiliano Allegri, il mister livornese approdato al Milan, la squadra con cui proprio Pioli ha vinto lo scudetto nel 2022. Per entrambi un ritorno, con obiettivi diversi. O forse no.

La conferenza stampa di presentazione a Firenze regala più di uno squillo da parte del tecnico parmigiano, che aveva lasciato i rossoneri nell'estate del 2024 per approdare senza troppo successo all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. "Il campionato italiano in Arabia è seguitissimo, io però volevo tornare. Ho voluto questa sfida, a parte Spalletti e Simone Inzaghi quest'anno ci sono tutti i migliori allenatori, da Conte ad Allegri fino a Gasperini, Italiano e Sarri. Penso che ci dovevo essere anche io".

"Se c'è una squadra e una città che mi può regalare emozioni questa è la Fiorentina, è stata una scelta facile per me - ha aggiunto -. Aspettavo solo la loro chiamata. Sono stati bravi, c'è un momento giusto per tutto. Sono solo contento e orgoglioso di essere qui, so cosa mi aspetta ma non mi sono mai sentito così preparato".

"Vincere? La lunghezza del mio contratto è legata anche a questo: vogliamo provare a vincere un trofeo e tornare in alto. Ecco perché ho detto che vogliamo alzare il livello - ha aggiunto Pioli -. Qui abbiamo tutto per fare bene. Ho voglia di sfide, altrimenti avrei fatto una scelta diversa e più comoda. Non è però quello che volevo in questo momento. Se mi sento di lanciare un guanto di sfida ai tecnici che hanno vinto lo scudetto? Sarà una sfida tra club, non tra allenatori".

"Potevo essere ancora tra i top dieci allenatori più pagati al mondo - ammette - ma volevo nuove sfide. Dovrò dimostrare di essere al livello: Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Bene, io l'ho scritto sulla lavagna ai miei giocatori questa frase". Per fare bene si punterà tutto sul bomber Moise Kean (ieri a mezzanotte è scaduta la clausola di 52 milioni per la sua cessione): "Ho parlato tanto con Moise in questo periodo ma non so quanto io possa aver inciso. Il club gli ha però dato tanta fiducia. Lui è molto forte, siamo entrambi soddisfatti". Poi, su come potrà giocare la 'sua' Fiorentina: "Voglio mettere in campo più giocatori di qualità possibile e noi ne abbiamo tanti. Dopo la tournée in Inghilterra avrò le idee più chiare. Ma ripeto, ci sono tutte le basi per fare un grande lavoro. Sono particolarmente fiducioso perché ho visto che ci sono tante persone di spessore, che vogliono ottenere il massimo. De Gea, Gosens e Mandragora hanno una grande mentalità".