Iga Swiatek, come ha "incastrato" Jannik Sinner: rumors da Wimbledon

"Ci avevano detto che potevamo non fare il ballo perché si era fatto piuttosto tardi. Ma poi Iga (Swiatek, ndr) mi ha detto: No, no facciamolo. E io ho risposto Ok, è una tradizione ed è bello rispettarla": Jannik Sinner lo ha detto ai microfoni della Bbc a proposito del Champions' Ball, il ballo dei campioni di Wimbledon, un momento della festa per celebrare i campioni dei singolari maschile e femminile del torneo inglese. "È stato bello condividere quel bellissimo momento con Iga", ha ribadito il campione azzurro.

La tradizione del ballo, in effetti, va avanti dal 1977. E avviene la sera della finale di Wimbledon, quando è prevista una cena di gala che chiude ufficialmente il torneo più prestigioso del tennis e celebra i vincitori. L'evento, che si tiene all'All England Club, si conclude in genere con un ballo. "Il mio modo di ballare è molto, molto scarso – aveva detto Sinner ai microfoni di Tennis Channel dopo il trionfo su Alcaraz, rispondendo a una domanda sul galà che ci sarebbe stato qualche ora dopo –. E stasera mi metterò in imbarazzo. Ma onestamente, non mi importa. È una buona posizione per essere imbarazzati".