Gabrieli Anagni e Elena Sofia Ricci? Lo sfogo dell'attrice

Si é ventilato di una relazione tra il giovane attore Gabriele Anagni e Elena Sofia Ricci che si é sfogata: “Gabri, ti sembra normale che devo venire a sapere dal web che abbiamo una storia? Abbiamo riso e scherzato su questo ma bisogna stare attenti quando si danno queste notizie senza nessun tipo di fondamento perché qualcuno vicino a me, ad esempio le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere che è un fake news senza precedenti”.

Nella vita dell’attrice c’è stato un episodio che l’ ha segnata: è stata abusata nel 1974, a soli dodici anni, da un amico di famiglia. Ha raccontato al Corriere: "Sono 45 anni che aspettavo questo momento. Non ho mai parlato finché era in vita mia madre, ma mi ero promessa di farlo quando se ne sarebbe andata. “Non sono riuscita a confessare l'abuso a mia madre, mi vergognavo e avevo paura. Invece no! Bisogna parlarne, avrei dovuto farlo a 12 anni…”

Anche ai bambini piace trash. Festa di compleanno per Blue Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi e di Sharon Fonseca: il tema è Encanto, il noto film della Disney. Al party arriva anche Belen Rodriguez con la figlia Luna Marie e l’inseparabile Patrizia Griffini, l’indimenticabile “petineuse” del Grande Fratello. Gran finale con Belen al karaoke.

A Verissimo, Paola Caruso ha rivelato che lei e il compagno Gianmarco si sposeranno il prossimo 10 luglio 2025 (aspetta e spera…) L’ex compagna di lui ha detto che l’uomo stava ancora con lei quando si è messo con la Caruso. Scoperto l'inganno, Simona ha ammesso di aver provato a contattare la showgirl per dirle la verità, ma la donna avrebbe fatto "orecchie da mercante".

Una notizia che cambia la vita e la vita carriera: Tom Holland ha ricevuto una chiamata nientemeno che da Christopher Nolan, il regista “cult” con il quale tutti vorrebbero lavorare. L'attore della saga Spider-Man, infatti, sarà nel suo nuovo film. “Tutto quello che posso dire”, ha confessato l'attore a Good Morning America, “è che sono incredibilmente entusiasta e ovviamente onorato. Quando si è presentata l'opportunità, ho risposto alla telefonata della vita”.

Federica Petagna (che parla in terza persona) è entrata al Grande Fratello. L'ex concorrente di Temptation Island è uscita dal’ isola con il fidanzato, ma poi la sua storia con Alfonso d'Apice è finita e ha iniziato una relazione con il tentatore Stefano, ma secondo alcuni la liason con il tentatore Stefano Tediosi è fake, creata per avere hype. E poi lei ha già messo gli occhi su Javier. Sempre a favore di telecamera.

A meno di una settimana dall’uscita del nuovo singolo di Lady Gaga, è arrivato anche il video di Disease. Nella clip Lady Gaga combatte con sé stessa, quattro minuti di lotta con la personificazione dei suoi demoni interiori.

“Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos. Mi fa sentire claustrofobica. Disease riguarda l’affrontare quella paura, affrontare me stessa e la mia oscurità interiore, e realizzare che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano. Che posso provare a scappare da loro ma sono ancora parte di me e posso correre e correre ma alla fine incontrerò di nuovo quella parte di me, anche se solo per un momento. Ballare, trasformarsi, correre, purificarsi. Sono la direttrice della mia sinfonia. Sono ogni attrice nelle opere teatrali che sono la mia arte e la mia vita”.

Temptation Island. Mirco sulla ex Giulia: “Per il bene di entrambi, è definitivamente chiusa. Era arrivato dopo 9 anni il momento di aprire gli occhi sulla realtà. Non ho sbagliato a intraprendere una nuova relazione, dai sentimenti non si scappa. Voglio molto bene a Giulia per gli anni che abbiamo passato insieme. L’amore di cui ho parlato al falò si riferiva ad un legame naturale per gli anni passati insieme. Quello che è successo con Alessia [la tentatrice con cui adesso si è fidanzato, ndr] è stato totalmente inaspettato, ma sentito con il cuore. Io e Alessia stiamo molto bene, facciamo le cose con calma com’è giusto che sia. A me lei piace tanto e non le dà fastidio che sul mio profilo ci siamo ancora le foto con la mia ex. Non è stata spocchiosa nei confronti di Giulia a Uomini e Donne, ha solo cercato di difenderci dicendo la verità”.

Dopo aver confermato la sua intenzione di non tornare insieme a Michele Varriale, Millie Moi è finita al centro dei pettegolezzi per il presunto flirt con Raul Dumitras, anche lui ex volto di Temptation Island nonché ex fidanzato dell’attuale tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon. La relazione non è mai stata confermata dai diretti interessati ma diverse segnalazione la rendono credibile. Nel frattempo spunta anche un video che ritrae Millie in compagnia di Michele, intenta a fare shopping. Questo video conferma un inaspettato ritorno di fiamma per la coppia di Temptation Island?

Successo e sold out alla prima ad invito del “Il Mecenate” l’ultimo docufilm del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory già assessore alla cultura di Milano e attualmente anche membro del cda del Piccolo Teatro. Il docufilm è stato presentato al cinema Anteo di Milano e sarà distribuito nel 2025 dopo un breve tour in Italia nei musei internazionali più significativi del mondo da Londra a Washington, da Parigi a New York. In particolare negli Stati Uniti, in collaborazione con la Farnesina, dove la tesi del film pare essere dirompente: il mecenatismo moderno nasce in Italia e a partire dal collezionismo dedicato a Leonardo da Vinci in particolare al dono del Codice atlantico del 1637 alla prima biblioteca pubblica d’Europa: la biblioteca Ambrosiana. Naturalmente il regista con il film prodotto dalla Fondazione Augusto Rancilio ha con il cinema un’idea chiara: promuovere emotivamente l’Italia come luogo dei miti come narrazione che rappresenta la bellezza del nostro Paese interpretata con la poesia di cui è capace Finazzer Flory. A Milano si festeggerà il film il 16 dicembre con una proiezione aperta al pubblico al Cinema Arlecchino in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana.



Trailer: https://drive.google.com/file/d/1P22ChsZ8-MUJmgpiWsqrQHyYNp5MGkij/view?usp=sharing

IL MECENATE

Un docufilm con la regia di Massimiliano Finazzer Flory prodotto dalla Fondazione Augusto Rancilio che racconta e rappresenta la storia del primo Mecenate della modernità: Galeazzo Arconati. Senza di lui non avremmo una storia di grande bellezza. Non avremmo tutti il Leonardo da Vinci che possiamo ammirare alla Biblioteca Ambrosiana. Un docu dove in 40 minuti si rivivono i miti, le vicende di Diana e di Ercole, di labirinti e di satiri in viaggio con il carro di Fetonte e la morte di Laocoonte. Attraverso anche il genere fiction il docu viaggia nel passato accompagnando il percorso storico della più grande statua romana presente nel nord Italia il “Pompeo Magno” della prima metà del I secolo d.C., il cui restauro ripreso dalle camere svela sorprendenti storie della nostra tradizione. Un docufilm dove attraversare secoli di storia per perdersi e ritrovarsi con il museo più antico di Milano: la Pinacoteca Ambrosiana.

Questa è la storia con Galeazzo Arconati della sua Villa tra misteri e sorprese, tra miti e capolavori. Arconati segna la svolta della storia dell’arte importando il mito a Milano, infatti, del suo lascito che cambierà le sorte della nostra cultura; proprietario di dodici Codici di Leonardo tra cui il Codice Atlantico che Arconati donò all’Ambrosiana nel 1637 a quel suo cugino protagonista per sempre della nostra identità: il Cardinale Federico Borromeo che per primo inaugurò la prima biblioteca pubblica per antonomasia e dove è custodita l’opera di Leonardo ovvero la Biblioteca Ambrosiana. Tra gli intervistati nel docufilm il prof. Pietro C. Marani, il più grande esperto mondiale di Leonardo da Vinci.

Il Mondo degli Affari e del Cinema si Incontrano: Glamour e Gossip alla Rinascente di Roma

La splendida Rinascente di Via Tritone ha ospitato un evento da mille e una notte: il mega party del mensile Ciak, in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Roma.

La location, solitamente affollata di acquirenti, si è trasformata in un palcoscenico scintillante di glamour dove arte, cinema e business hanno intrecciato le loro storie in un'atmosfera elettrizzante che è continuata fino a tarda notte. Impossibile non notare il tavolo che ha catturato l’attenzione dei curiosi: una selezione esclusiva di imprenditori d’élite seduti a discutere tra risate e brindisi frizzanti.



A capotavola spiccava Lorenzo Marchetti, il carismatico direttore creativo di Virgo Cosmetics, circondato da volti illustri come quello dell’onnipresente e stellare Valeria Marini e del biondissimo chirurgo delle celebrità Giacomo Urtis. L'energia palpabile della serata creava una perfetta sinergia tra estetica e business, con visioni audaci pronte a conquistare il mondo della bellezza, della moda e dello sport. Nello stesso tavolo accanto a Marchetti, c’era Anton Giulio Grande, presidente della Film Commission della Regione Calabria. Grande non è solo un imprenditore nel campo della moda; è anche un catalizzatore per progetti cinematografici innovativi. Le voci circolavano su possibili collaborazioni artistiche con i vari brand presenti al tavolo; chissà quali partnership strategiche stanno per nascere? Proseguendo nel tableau de fête, Giovanni Aconfora, presidente di Givova, insieme alla sua elegantissima moglie Pina Lodovico. La coppia sembrava intenta a creare collaborazioni con i vicini commensali: Altair D'Arcangelo, Business Developer della WIP Finance, e Gianni Di Labio, presidente del Chieti Calcio. Si mormorava che stessero progettando collaborazioni legate allo sport.



Infine, Marco Calabrese, noto imprenditore brianzolo e CEO di Pick Up Service ed Emme Esse Chrian, aziende celebri nel settore cosmetico e farmaceutico nazionale. A fine cena, mentre tutti gli altri ospiti danzavano con la musica del mitico Joe T. Vannelli, il business groups guidato da Valeria Marini si è recato nell'esclusivo pop-up store di Virgo Cosmetics, allestito Beauty Bar del primo piano della Rinascente, per realizzare dei divertenti TikTok ormai virali. I presenti potrebbero aver assistito alla nascita di sinergie inaspettate nell'ambito beauty & healthcare. Il glamour della serata si rifletteva anche nel mix stellare di celebrity premiate dal mensile Ciak, che ha reso omaggio alla Festa del Cinema di Roma con una grande festa-show per oltre 1200 invitati offerta in collaborazione con Rinascente presso la bellissima sede dello store nei palazzi gemelli di Via del Tritone. In questa occasione, la storica testata cinematografica ha attribuito 4 Ciak d’Oro ad altrettanti personaggi del cinema e della serialità italiana protagonisti in questi giorni della grande rassegna capitolina. A Luca Zingaretti è andato il SuperCiak d’Oro 2024 per la sua versatilità come protagonista di due serie: il thriller Il Re, di cui è anche autore e produttore; e la comedy No Activity, in cui si è fatto scoprire e apprezzare come attore comico. Decisivo per l’attribuzione del premio è stato il suo esordio alla regia nel delicato e poetico La casa degli sguardi, portato in anteprima proprio alla Festa del Cinema di Roma. Miriam Leone ha invece ritirato il Ciak d’Oro Serie TV come protagonista femminile de I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese per Disney+, vincitrice a luglio del Ciak d'Oro Serie TV 2024 come Miglior serie italiana per il pubblico internazionale.