Per Maria Elena Boschi vacanze, bikini e un messaggino per Matteo Renzi. L'ex potentissima ministra del Pd, oggi deputata semplice di Bolzano e star su Instagram, pubblica le classiche foto in famiglia pre-ferragostane, dal mare della sua Toscana. Dettaglio pesante: accanto alle coccole con la nipotina, la Boschi si ritaglia il tempo per un libro dal titolo suggestivo, Non si abbandona mai la battaglia. Lettere di un Navy Seal a un commilitone sull'arte della resilienza. Il tomo "bellico" di Eric Greitens sembra perfetto per indicare la stretta via a Renzi e alla sua più stretta collaboratrice. La domanda è: va bene la battaglia, ma con o contro il Partito democratico?