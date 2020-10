Coronavirus in Campania, anche oggi più di 700 contagi. Le foto che imbarazzano Vincenzo De Luca: nessun controllo e assembramenti

09 ottobre 2020 a

Ieri, giovedì 8 ottobre, 757 positivi al coronavirus in Campania. Oggi, si apprende in tarda mattinata, si andrà oltre i 700 per il secondo giorno consecutivo. Lo ha confermato il governatore della regione, Vincenzo De Luca. Dunque, interpellato sulla possibilità di chiudere la regione, ha nicchiato: "Non lo so, dipende dal contagio e dall'evoluzione del contagio. Per ora abbiamo una situazione che mi pare sotto controllo". E ancora, il governatore ha aggiunto che "abbiamo molti asintomatici. Dei 700 e passa contagi che avremo anche oggi, il 90-95% è asintomatico".

Resta il fatto che in Campania l'emergenza è altissima, è la regione che più di tutte preoccupa a livello nazionale. E gli ospedali sono già sotto grande pressione: lo ha confermato anche Walter Riccardi, il quale ha spiegato che le strutture "non sono ancora al collasso" ma gli scenari appaiono tutt'altro che rosei. Insomma, il lanciafiamme di De Luca pare essersi inceppato. Dopo mesi di sfottò contro la Lombardia e di propaganda politica, il "pugno" di ferro dello sceriffo pare squagliarsi. Già, perché forse quel pugno di ferro non esiste. Basta guardare le immagini che vi proponiamo nella gallery: strade affollate, giovani ammassati fuori dal locali, assembramenti in ogni dove. E i contagi corrono. De Luca come le spiega, oggi, queste foto?