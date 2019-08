Federica Pellegrini, l'oro mondiale nei 200 metri stile libero, non può che esibire un fisico mozzafiato. Gambe toniche, addome scolpito e viso d'angelo, Federica, classe 1988 è davvero un orgoglio italiano sotto tutti i punti di vista. In questi giorni di fine estate, la bella nuotatrice si trova in Puglia, e delizia i suoi tanti fan con scatti davvero indimenticabili.

Nell'ultimo post Instagram, la veneta esibisce i suoi addominali e ironicamente scrive in calce: "...Vediamo se ci sono ancora nonostante i pasticciotti. #menomale". Tantissimi i messaggi: "Sei uno schianto e una grande campionessa", ha commentato un utente. "Per dinci bacco...Un gruppo scultoreo del primo Bernini, altro che Stadio dei Marmi", il messaggio simpatico di un altro follower.