Quando due genitori si separano, una delle questioni che genera grande discussione e incomprensione riguarda l’assegno unico universale, il contributo economico erogato mensilmente dall’INPS a sostegno delle famiglie con figli a carico. Naturalmente, non solo per le famiglie nelle quali i genitori sono separati.

Quindi a chi spetta questo contributo dopo la separazione? Deve essere necessariamente diviso a metà tra madre e padre? Oppure può essere percepito interamente dal genitore con il quale i figli vivono prevalentemente?

La legge prevede che l’assegno possa essere corrisposto al richiedente oppure, su richiesta anche successiva, ripartito in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. La ripartizione al 50% costituisce, dunque, una possibilità espressamente prevista dalla normativa, ma non significa che, in ogni situazione familiare, l’assegno debba necessariamente essere diviso in parti uguali.

I genitori, per esempio, possono concordare che l’intero importo venga percepito da uno soltanto di loro. Anche il Giudice può decidere a chi attribuire l’assegno unico (o in che misura ripartirlo) sulla base delle concrete condizioni economiche e familiari, senza automatismi.

Ne consegue che la ripartizione dell’assegno unico non dovrebbe essere considerata isolatamente, ma inserita nella più ampia valutazione dell’equilibrio economico tra i genitori e delle esigenze dei figli.

Immaginiamo due genitori separati, con un figlio che vive prevalentemente con la madre. Il padre percepisce un reddito mensile di 4.000 euro, mentre la madre guadagna 1.500 euro. Il padre versa inoltre un assegno di mantenimento per il figlio di 300 euro al mese. In una situazione di questo tipo, la scelta di attribuire l’intero assegno unico alla madre potrebbe trovare una giustificazione nell’esigenza di sostenere il genitore che dispone di risorse economiche inferiori e affronta quotidianamente una parte rilevante delle spese del figlio. Diversamente, in una famiglia nella quale i genitori abbiano redditi sostanzialmente equivalenti e i figli trascorrano tempi analoghi presso entrambi, la ripartizione al 50% potrebbe risultare maggiormente coerente con l’organizzazione familiare.

Uno degli equivoci più diffusi consiste, poi, nel ritenere che l’assegno unico spetti necessariamente al genitore collocatario, ossia a quello presso il quale i figli vivono abitualmente. Ma non è così, perché il collocamento prevalente non attribuisce automaticamente il diritto a percepire il 100% del beneficio. Anche il genitore non collocatario, in presenza di affidamento condiviso, può richiedere all’INPS la corresponsione della propria quota.

Questo aspetto assume particolare importanza nelle separazioni conflittuali, nelle quali la gestione dell’assegno unico rischia di diventare un ulteriore motivo di contrapposizione.

Occorre poi chiarire un altro principio fondamentale: l’assegno unico non coincide con l’assegno di mantenimento.

Il primo è un contributo pubblico erogato dallo Stato a sostegno dei figli. Il secondo è, invece, espressione dell’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle rispettive capacità economiche. Pertanto, il genitore obbligato al versamento di un assegno di mantenimento non può decidere autonomamente di ridurne l’importo soltanto perché l’altro genitore percepisce l’assegno unico.

Avv. Marzia Coppola

Avvocato divorzista

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