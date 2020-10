"Il pranzo della domenica", il miglior Vanzina del nuovo secolo?

Giorgio Carbone 23 ottobre 2020 a

IL PRANZO DELLA DOMENICA

Con Giovanna Ralli, Elena Sofia Ricci e Barbara De Rossi. Regia di Carlo Vanzina. Produzione Italia 2003 . Durata: 1 ora e 36. Raimovie ore 19.20

TRAMA

La rediviva Giovanna Ralli è una matriarca romana che ha l'abitudine (anzi è lei che esige) di invitare ogni domenica a pranzo le tre figlie coi rispettivi mariti. Pensa così di giostrare al meglio la sua famiglia allargata che per la verità ha molti motivi di disunione (i mariti sono diversi per soldi,idee politiche, mentalità). Una delle domeniche la matriarca cade in casa e si rompe un femore. L'incidente fa emergere molti conflitti tra figlie e generi.

PERCHÉ VEDERLO

Perché è uno dei migliori risultati (forse il migliore) dei Vanzina nel nuovo secolo. Perchè tutti i personaggi sono azzeccati (Enrico Vanzina dice di essersi ispirato alle abitudini domenicali della madre). Perché gli attori girano al loro meglio (qualcuno penserà che la Ricci e la De Rossi siano davvero sorelle). Eppoi è tra i pochissimi film italiani dove il genero di destra (il pezzo di pane Maurizio Mattioli) ci fa una figura migliore del cognato di sinistra.

