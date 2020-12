Matchpoint, il Woody Allen più duro di sempre: nell'orrore, con passo felpato

Giorgio Carbone 09 dicembre 2020 a

a

a

MATCHPOINT

televisione Iris ore 21

Con Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson e Emily Mortimer. Regia di Woody Allen. Produzione Gran Bretagna 2005. Durata: 2 ore



LA TRAMA. Un ambizioso giovanotto fa il maestro di tennis, ma sogna la scalata al bel mondo londinese. Ci riesce. Tra una partita e l'altra trova il modo di agganciare una ricca ereditiera e di sposarla. Ma mentre circuiva la giovane milionaria s'è arrapato per un'attricetta americana per breve tempo fidanzata al cognato. La relazione prosegue anche dopo il matrimonio, finchè non diventa un'imbarazzante scomodità. Se si viene a sapere, l'arrampicatore rischia di perdere la moglie e i soldi. Ma non si verrà a sapere, perchè lui uccide la ragazza.

PERCHE' VEDERLO. Perché è una delle migliori regie dell'ultimo Woody Allen. Parte come un'elegante commedia inglese, prosegue con passo felpato fino a immergerci in una trama alla Hitchcock. Chiude con un duro finale che ricorda parecchio il classico "Una tragedia americana" il capo d'opera sulla gioventù in cerca di un posto al sole. E' forse il Woody più duro mai arrivato sullo schermo. I personaggi son tutti gradevoli finchè non t'accorgi che non ce n'è uno con cui vorresti prendere un caffè.

