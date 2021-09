Ritorno a Cold mountain, un grande Minghella (nonostante i ghiaccioli Kidman e Law)

20 settembre 2021 a

RITORNO A COLD MOUNTAIN

Iris ore 21

Con Jude Law, Nicole Kidman, Renee Zellweger. Regia di Anthony Minghella. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 34 minuti



LA TRAMA. Alla vigilia della guerra di secessione, il giovane Inman si innamora della bella Ada. Poi lui deve partire per la guerra (combatterà per il Sud). Una lunga separazione, ma l'amore è grande e lui a un dato punto decide di dare l'addio alle armi. Ma la strada è lunga e quando finalmente Inman arriva a Cold Mountain trova la sua bella circondata da predoni assassini. Dovrà riprendere le armi.



PERCHE' VEDERLO. Perchè Anthony Minghella prematuramente scomparso era un grande narratore ("Il paziente inglese" "Ripley") e lo dimostra anche in questa versione western dell'"Odissea". Peccato che abbia scelto male i protagonisti. Jude Law e Nicole Kidman sono sempre stati due ghiaccioli e non reggono il grande melodramma dell'amore senza fine. Meno male che Minghella ha trovato Renee Zellweger che colla sua indomita improntitudine regge bene il dramma della gente "rimasta a casa".

