Sinner-Alcaraz, l'azzurro in vantaggio nel terzo set

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon: ancora loro. Di nuovo avversari in una finale Slam dopo l'ultimo atto del Roland Garros, vinto dallo spagnolo al 5° set. Oggi il numero uno del mondo ci riprova. Per lui si tratta della prima finale del torneo inglese. Di seguito i commenti per ogni set

TERZO SET

Nel terzo set, Sinner parte forte ma non sfrutta due palle break iniziali. Il punteggio resta in equilibrio fino al 4 pari, con entrambi solidi al servizio. Un errore di smash dopo un tweener spettacolare rischia di pesare su Sinner, ma l'azzurro si riprende con due ace e resta in scia. Il break decisivo arriva nel nono game, con pressione costante sul dritto di Alcaraz. Sinner chiude il set 6-4 con un ace centrale con l’84% di punti vinti con la prima.

SECONDO SET

Pareggia i conti Jannik Sinner che vince il secondo set 6-4 grazie ad un break nel primo game e custodito gelosamente fino alla fine. Molto importanti in questo set i servizi, sia per l’uno che per l’altro giocatore: grazie al servizio, Alcaraz ha evitato un doppio break nel settimo gioco e grazie al servizio Sinner ha pareggiato i conti vincendo il 67% di punti con la prima. Spettacolare l’ultimo game, il decimo, con punti da applausi. Si alza il livello.

PRIMO SET

Primo set per Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-4 in 46 minuti. Sinner era avanti 4-2, ma due break consecutivi dello spagnolo gli permettono di portarsi avanti nella sfida. Da applausi il set point: scambio furibondo, dritto che sembra vincente di Sinner, ma Alcaraz in spaccata recupera una palla che solo lui può recuperare. È il punto che chiude il set. Alcaraz è stato più bravo a gestire determinati momenti ed un piccolo passaggio a vuoto di Sinner è costato carissimo.