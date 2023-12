"Decisione critica", un film d'azione senza pretese dove però funziona tutto

20 dicembre 2023 a

DECISIONE CRITICA

Canale 20, ore 21.05. Con Kurt Russell, David Suchet, Steven Seagall. Regia di Stuart Baird. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 5 minuti

LA TRAMA

Un volo 747 diretto a Washington è dirottato da una banda di terroristi islamici. Loro scopo è rovesciare un'onda di gas nervino sulla capitale. Per stoppare l'operazione viene mandato un commando. Dovrà penetrare nell'aereo con un'audace operazione di passaggio da un velivolo all'altro. Fin troppo audace. Nel trasbordo il capo del commando ci lascia la pelle. Solamente un analista della CIA raggiunge incolume il 747. Solo a bordo in mezzo ai terroristi avrà l'improbo colpo di riportare l'aereo in linea e impedire lo sgancio del gas.

PERCHÈ VEDERLO

Perché è un film d'azione senza pretese dove però funziona tutto. Funziona tutto (David Suchet, alias Hercule Poirot è inaspettamente credibile come terrorista ai limiti del disumano). Funzionano i molti colpi di scena (il più azzeccato quello di togliere di torno Steven Seagall dopo 20 minuti).