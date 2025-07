Reazione a Catena, bufera sulle Pane al Pane: "Assurda"

Nella puntata di Reazione a Catena del 15 luglio, le campionesse toscane Pane al Pane hanno confermato il loro dominio nel game show di Rai 1, condotto da Pino Insegno. Dopo aver spodestato le Uscio e Bottega nella puntata precedente, il trio composto da Martina, Diego e Camilla ha affrontato e sconfitto i nuovi sfidanti, i Brunellini di Cesano Maderno (Monza-Brianza), formati da Martina, il suo fidanzato Diego e la sorella Camilla. Durante l’Intesa vincente, i Brunellini hanno indovinato solo una parola contro le otto delle campionesse, che hanno così consolidato la loro posizione.Le Pane al Pane hanno poi affrontato la loro seconda Ultima catena, partendo da un montepremi di 106.000 euro.

Tuttavia, dopo alcuni errori e l’acquisto del Terzo elemento, il bottino si è ridotto a 6.625 euro in gettoni d’oro. Per vincerlo, dovevano trovare una parola che collegasse “Ora” e “Presente”, con l’indizio delle iniziali “Co” e la finale “A”.

Dopo una breve consultazione, hanno scelto “Compagnia”, ma la risposta corretta era “Convenuta”, perdendo così il premio.La scelta della parola finale ha scatenato polemiche sui social, in particolare su X, dove il pubblico ha definito “Convenuta” una parola “assurda” e “difficile”, accusando gli autori di aver scelto un termine troppo complesso, forse per evitare di distribuire il montepremi. Commenti come “astrusa come stasera, poche volte!” hanno evidenziato il malcontento degli spettatori.