Annalisa, Fedez e Clara: un sospetto sul prossimo Sanremo

Come se i moderni chansonnier e gli autori di canzoni pensino ad altro: a un mercato discografico asfittico, a una realtà radiofonica senza immaginazione, a major che non credono più ai mesi di luglio e agosto puntando tutto sul Natale, periodo nel quale ancora si vende qualche disco. Oppure sul Festival di Sanremo per il quale produttori e creativi preferiscono spremere le residue celluline musicali e produrre canzoni compiacenti all’ascolto. In altre parole, le munizioni migliori e le poche idee vengono tenute in vista solo da Sanremo. Triste ma possibile.

A meno che non intendiate ritenere piacevoli le attuali proposte: nel segno dell’autotune più spinto, i presunti fidanzatini Fedez e Clara hanno toppato decisamente con Scelte stupide dove lei è la maggiore colpevole. Annalisa ha provato il colpaccio estivo con Maschio, che ha verve ma non qualità, ricca di strane citazioni con Gesù e Maria: non funziona proprio. Anna ha provato a stupire e provocare con il pop e il testo di Desolee («stasera io non faccio come si deve, faccio vedere a tutti come si beve»). Non dispiacerà, terrà un po’ vivo antichi ricordi di estati migliori ma stop.

Chi è cresciuto con i ritmi di Vamos a la playa (anni ‘80), dell’Estate italiana e della Macarena (decennio successivo) o delle più recenti Waka waka e E Raffaella è mia, per non parlare di Mille, colonna sonora dell’agosto 2022 che radunava il trio Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro, non può che ammetterlo: i tormentoni o i tormentini presunti tali sono spariti al cospetto del passato. Anche del passato recentissimo di Sinceramente di Annalisa o si Un ragazzo, una ragazza dei Kolors, ultime briciole 2024.

L’anima tutta pugliese di Alessandra Amoroso e Serena Brancale non emerge in Serenata dove il ritmo c’è, ma solo quello. Boomdabash e Loredana Bertè hanno cercato di ripetere il consenso estivo di Non ti dico no facendo una sorta di copia-incolla a ritmo di reggae in Una stupida scusa: il risultato è poco rassicurante e non fora certo i timpani.

Così come L’unica, brano estivo sul quale ha puntato le proprie fiches nientemeno che Giorgia. Con poco profitto, però: un’interprete raffinata e stilisticamente perfetta come lei non si sposa con certi schiamazzi estivi. Morale: in questa strana estate 2025 il tormentone è morto? Forse no, ma non sta certamente molto bene.