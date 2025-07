In Onda, Pier Ferdinando Casini: "Smantellare il sistema", lezione alla sinistra

Ci sono due Pier Ferdinando Casini. Il primo, che piacerà alla sinistra, è quello che critica Donald Trump. Il secondo, che farà invece impallidire gli euro-lirici, è quello che senza pietà infilza la macchina infernale di Bruxelles, una trappola non solo per l’Italia. Ed entrambi sono ospiti di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7. Secondo il senatore eletto tra le fila del Pd, l’ultimo grande democristiano del Parlamento europeo, il presidente americano «rappresenta una realtà che non esiste». Sui dazi, spiega Casini, «è vero che c’è uno squilibrio commerciale in riferimento ai beni ma già se si guarda ai servizi si vede che la distorsione è esattamente opposta rispetto a quella che viene rappresentata da Trump. Non è affatto vero che noi abbiamo derubato gli Usa, basta pensare al debito pubblico americano largamente sostenuto anche dagli acquisti in massa dei risparmiatori europei, basta pensare a quanto risparmio degli europei si riversa per finanziare le aziende di innovazione americane perché noi siamo, da questo punto di vista, arretrati come mercato dei capitali...».

La questione sulla difesa si fa ancora più complessa: «La realtà è che l’Occidente si è eretto in gran parte sulle armi degli Usa, ma è anche vero che gli Usa hanno dettato legge in gran parte perché avevano queste armi. Abbiamo creduto e crediamo in quella cosa che si chiama democrazia liberale, che significa che chi vince le elezioni comanda con pesi e contrappesi che in ogni Paese ci sono. Noi abbiamo difeso questa idea di Occidente». Automaticamente, si tira in ballo l’Unione europea. «Mi auguro che l’Europa tragga da queste lavate di capo, anche ingiuste, la consapevolezza che in un mondo di carnivori per gli erbivori non c’è più spazio: dobbiamo fare una politica estera di difesa comune, realizzare un mercato di capitali comune, perché dobbiamo prendere in mano il nostro destino».

