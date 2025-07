Jannik Sinner, il suo patrimonio oggi: cifre impressionanti

Un faraone, un sovrano, un re. Del tennis, dello sport mondiale e degli affari. Grazie ai trionfi celebrati dietro il sorriso da bravo ragazzo (quale è) e sotto i riccioli rossi, Jannik Sinner sta trasformandosi in un boss dell’alta finanza e, a soli 24 anni che compirà il 16 agosto, un lungimirante imprenditore di se stesso: come gestisce i momenti topici delle finali senza farsi mai prendere dall’ansia e come cambia spesso i collaboratori del proprio staff per migliorare tecnica, tattica e preparazione fisica, così la Volpe Rossa sta diventando un numero 1 nella gestione del proprio patrimonio che, dopo il trionfo di Wimbledon, si aggira sugli 80 milioni di euro. Una montagna di soldi che, negli ultimi 24 mesi, è diventata un Everest: un risultato non sorprendente per chi conosce le dinamiche dello sport del nuovo millennio.

Facendo i conti in tasca al fenomeno di Sesto Pusteria partiamo dal prize-money, ovvero dai soli guadagni derivati dai premi spremuti dalle vittorie. A Londra, si è portato via l’ammirazione di tutti, la coppa dei Championship ma anche l’assegno di 3.5 milioni di euro previsto per il vincitore. Il totale del suo montepremi è così salito a 46.5 milioni (19,7 nel 2024 e 10,5 in un 2025 che l’ha visto fermo tre mesi per la nota squalifica). Jannik ha superato, in questa speciale classifica, l’amico-nemico Carlitos Alcaraz che ha in banca “solo” 44,7 milioni di euro. Fino al Roland Garros il primato spettava allo spagnolo, brekkato ora anche in fatto di prize money. Dagli sponsor, numerosi e vari come si può notare durante gli incessanti spot trasmessi durante i cambi campo (Lavazza quello storico, De Cecco, Intesa San Paolo e Fastweb fra gli altri dodici), Sinner ramazza annualmente 11 milioni di euro mentre la Nike gliene versa 15 per un contratto quindicennale che scade nel 2038. Totale nel 2025 tra campo ed extra campo? 36,5 milioni.