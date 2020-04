Vittorio Feltri contro Michela Murgia: "Le minch**** di Battiato? Vorrebbe capire, ma non riesce"

08 aprile 2020 a

a

a

Un Vittorio Feltri "forza nove" contro Michela Murgia, la scrittrice comunista che nelle ultime settimane si è distinta per due ragioni. La prima: si è augurata che il coronavirus duri a lungo perché le città sono più vivibili. La seconda: ha detto chiaro e tondo che i testi delle canzoni di Franco Battiato sono delle "minch*** incomprensibili". A questa seconda affermazione, indirettamente, il direttore e fondatore di Libero risponde su Twitter. Così: "Qualcuno dice che i testi di Battiato siano delle minch***. Forse alcuni sono tali, altri invece sono incomprensibili per cui piacciono alla gente che vorrebbe capire e non ci riesce". Un ko tecnico per Michela Murgia.

