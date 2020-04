Vittorio Feltri, un'amara verità sulle chiese: "Tutti vogliono andare a messa ora solo perché sono chiuse"

10 aprile 2020 a

a

a

Quella che sembra una scomoda verità, riassunta nel pochissimo spazio messo a disposizione da un tweet. Ad esprimersi è Vittorio Feltri, il direttore di Libero. Il tema è quello delle chiese chiuse per coronavirus. Tema che sta interessando anche il dibattito politico, si pensi all'appello di Matteo Salvini per vederle riaperte a Pasqua. Ma non solo: se ne dibatte su più fronti, in molteplici programmi televisivi e ovunque è possibile farlo. Dunque, eccoci alla scomoda verità espressa dal direttore: "Quando le chiese erano aperte nessuno ci entrava, ora che sono chiuse tutti vogliono andare a messa". E mai un "amen" fu così appropriato...

