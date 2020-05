Vittorio Feltri all'attacco: "Troppi giornalisti sono servi dei magistrati"

25 maggio 2020 a

Un paio di tweet, corrosivi, che pur senza riferimenti espliciti puntano in modo palese allo scandalo che sta travolgendo il Csm, dalle intercettazioni di Luca Palamara in giù. E quel paio di tweet sono di Vittorio Feltri, direttore e fondatore di Libero, che non risparmia neppure la sua categoria, quella dei giornalisti. In un primo cinguettio, il direttore afferma: "La Giustizia è una pattumiera in cui i giornalisti sono autorizzati dai magistrati a rovistare". Dunque, il secondo tweet: "Troppi giornalisti sono servi dei magistrati", conclude Vittorio Feltri, tranchant.

